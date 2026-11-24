LUS-DAX aktuell

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent schwächer bei 25.284,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.254,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25.417,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25.150,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 26.119,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 23.237,00 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,92 Prozent. Bei 27.000,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,39 Prozent auf 735,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,13 Prozent auf 38,52 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,99 Prozent auf 347,00 EUR), RWE (+ 0,77 Prozent auf 57,30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,76 Prozent auf 179,05 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen adidas (-1,16 Prozent auf 166,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 63,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,07 Prozent auf 57,50 EUR), Infineon (-0,99 Prozent auf 47,94 EUR) und EON SE (-0,83 Prozent auf 18,59 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 206.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,30 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net