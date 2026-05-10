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Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Montagmittag

11.05.26 12:26 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Montagmittag | finanzen.net

LUS-DAX-Handel am ersten Tag der Woche.

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Am Montag fällt der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,60 Prozent auf 24.290,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.370,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.258,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23.802,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.925,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der LUS-DAX bei 23.528,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,12 Prozent ein. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 3,14 Prozent auf 53,27 EUR), Brenntag SE (+ 1,84 Prozent auf 62,02 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 36,10 EUR), Vonovia SE (+ 1,71 Prozent auf 22,62 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil GEA (-5,49 Prozent auf 56,00 EUR), Hannover Rück (-3,19 Prozent auf 236,80 EUR), Rheinmetall (-2,91 Prozent auf 1.183,00 EUR), MTU Aero Engines (-2,82 Prozent auf 296,40 EUR) und Airbus SE (-2,18 Prozent auf 175,86 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.323.197 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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