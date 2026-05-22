Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich leichter

Index im Blick

Der LUS-DAX bewegte sich am Dienstagabend auf rotem Terrain.

Der LUS-DAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 0,82 Prozent auf 25.190,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.382,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.169,50 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.237,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der LUS-DAX 25.324,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 26.05.2025, mit 24.007,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,95 Prozent auf 22,36 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 0,76) Prozent auf 18,58 EUR), Continental (+ 0,58 Prozent auf 69,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 302,30 EUR), Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Scout24 (-1,73 Prozent auf 71,05 EUR) und Fresenius SE (-1,69 Prozent auf 37,79 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 5.753.330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,744 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net