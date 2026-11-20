LUS-DAX-Kursverlauf

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Freitag wieder ab.

Um 09:25 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 25.144,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.229,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.073,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Wert von 25.432,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 25.956,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 22.916,00 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,35 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,50 Prozent auf 37,27 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 292,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 26,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR) und Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-5,18 Prozent auf 83,25 EUR), Infineon (-4,68 Prozent auf 47,04 EUR), HOCHTIEF (-3,99 Prozent auf 341,40 EUR), Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 121,68 EUR) und Siemens (-2,88 Prozent auf 259,20 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 714.469 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 218,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net