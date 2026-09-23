Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittag in Rot

MDAX-Marktbericht

23.09.26 12:25 Uhr

Der MDAX im Performance-Check.

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,39 Prozent leichter bei 31.407,63 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 349,978 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,358 Prozent auf 31.642,74 Punkte an der Kurstafel, nach 31.529,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 31.686,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31.385,68 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,465 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.110,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.129,10 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.09.2025, den Wert von 30.265,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,38 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 90,15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,50 Prozent auf 74,30 EUR), AIXTRON SE (+ 0,91 Prozent auf 36,72 EUR), AUTO1 (+ 0,76 Prozent auf 18,50 EUR) und JENOPTIK (+ 0,72 Prozent auf 42,04 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-2,72 Prozent auf 80,50 EUR), KRONES (-2,68 Prozent auf 108,80 EUR), Fraport (-2,43 Prozent auf 62,20 EUR), Schaeffler (-2,10 Prozent auf 6,98 EUR) und KION GROUP (-2,09 Prozent auf 40,67 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.059.517 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,621 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,43 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net