Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus

Index im Blick

17.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Am Montag notierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,27 Prozent schwächer bei 32.377,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 357,412 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,121 Prozent stärker bei 32.503,59 Punkten in den Handel, nach 32.464,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32.542,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32.323,59 Punkten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Stand von 31.864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.365,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.951,69 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 3,37 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 40,24 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 14,77 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 89,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,20 Prozent auf 42,18 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,85 Prozent auf 100,00 EUR), KION GROUP (-3,71 Prozent auf 40,20 EUR), PUMA SE (-3,39 Prozent auf 25,63 EUR), RTL (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR) und Aroundtown SA (-2,63 Prozent auf 2,07 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.757.785 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39,601 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net