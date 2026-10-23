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MDAX im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel im Minus

Der MDAX gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
29.57 EUR 0.36 EUR 1.23 %
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Aroundtown SA
1.48 EUR -0.01 EUR -0.41 %
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AUMOVIO
32.55 EUR -1.60 EUR -4.69 %
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DEUTZ AG
9.84 EUR 0.01 EUR 0.10 %
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Elmos Semiconductor
123.80 EUR 0.20 EUR 0.16 %
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flatexDEGIRO AG
23.42 EUR 0.20 EUR 0.86 %
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KION GROUP AG
33.06 EUR -0.42 EUR -1.25 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.53 EUR -0.66 EUR -1.53 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.86 EUR -0.54 EUR -2.13 %
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RENK
37.10 EUR 0.42 EUR 1.13 %
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Salzgitter
44.66 EUR -0.36 EUR -0.80 %
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Schaeffler AG
5.47 EUR -0.23 EUR -4.04 %
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thyssenkrupp AG
13.58 EUR -0.12 EUR -0.88 %
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WACKER CHEMIE AG
82.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
MDAX
30,025.63 EUR -60.24 EUR -0.2 %
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Am Freitag fällt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 30.031,10 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 343,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent stärker bei 30.090,35 Punkten in den Handel, nach 30.085,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.027,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.103,46 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,67 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 31.215,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der MDAX mit 31.673,72 Punkten berechnet. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 30.010,29 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 3,06 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 2,00 Prozent auf 29,51 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,14 Prozent auf 124,00 EUR), DEUTZ (+ 1,08 Prozent auf 9,85 EUR), KION GROUP (+ 1,05 Prozent auf 33,55 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,04 Prozent auf 23,34 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen RENK (-2,10 Prozent auf 36,30 EUR), Salzgitter (-1,74 Prozent auf 43,98 EUR), WACKER CHEMIE (-1,69 Prozent auf 81,20 EUR), AUMOVIO (-1,66 Prozent auf 32,60 EUR) und Porsche vz (-1,65 Prozent auf 42,25 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 171.185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,048 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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22.10.26 RENK Overweight Barclays Capital
22.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.

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