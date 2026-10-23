Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsende im Minus

XETRA-Handel im Fokus

23.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX verlor zum Handelsschluss an Wert.

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,73 Prozent auf 29.866,80 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 343,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,015 Prozent höher bei 30.090,35 Punkten in den Handel, nach 30.085,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29.734,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.144,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2,20 Prozent nach. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der MDAX noch bei 31.215,77 Punkten. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31.673,72 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 30.010,29 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,59 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 4,33 Prozent auf 13,00 EUR), Sartorius vz (+ 3,03 Prozent auf 281,80 EUR), Evonik (+ 2,71 Prozent auf 21,26 EUR), Bechtle (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 11,38 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-4,68 Prozent auf 56,00 EUR), WACKER CHEMIE (-4,66 Prozent auf 78,75 EUR), flatexDEGIRO (-3,29 Prozent auf 22,34 EUR), Porsche vz (-3,17 Prozent auf 41,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 49,64 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5.439.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,048 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net