XETRA-Handel im Blick

Der MDAX zeigte sich am Mittwochabend mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende verlor der MDAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent auf 28.659,53 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 329,813 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,164 Prozent auf 28.838,73 Punkte an der Kurstafel, nach 28.791,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28.624,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.070,11 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,545 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.876,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.267,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der MDAX noch bei 29.015,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 7,49 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 4,92 Prozent auf 1,66 EUR), TAG Immobilien (+ 2,30 Prozent auf 11,57 EUR), thyssenkrupp (+ 2,19 Prozent auf 10,26 EUR), LEG Immobilien (+ 1,87 Prozent auf 51,80 EUR) und RENK (+ 1,81 Prozent auf 32,61 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,48 Prozent auf 40,82 EUR), Elmos Semiconductor (-6,80 Prozent auf 93,20 EUR), Siltronic (-6,61 Prozent auf 46,74 EUR), Nordex (-6,49 Prozent auf 33,70 EUR) und AIXTRON SE (-4,85 Prozent auf 25,51 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.566.814 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,608 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net