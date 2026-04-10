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MDAX im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

13.04.26 17:57 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab | finanzen.net

Der MDAX notierte heute im negativen Bereich.

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Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,46 Prozent leichter bei 30.241,56 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 363,127 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,911 Prozent tiefer bei 30.105,39 Punkten, nach 30.382,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30.265,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.878,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 28.819,46 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 32.237,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der MDAX 25.774,26 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,38 Prozent zu Buche. Bei 32.383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 4,32 Prozent auf 35,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 85,70 EUR), Ströer SE (+ 3,01 Prozent auf 35,60 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,80 EUR) und K+S (+ 1,98 Prozent auf 15,95 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Fraport (-4,45 Prozent auf 76,15 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,75 EUR), Knorr-Bremse (-2,92 Prozent auf 103,10 EUR), Nemetschek SE (-2,77 Prozent auf 59,60 EUR) und PUMA SE (-2,59 Prozent auf 24,11 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.510.603 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 36,062 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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