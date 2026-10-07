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Kursentwicklung

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Abschläge

Der MDAX gab sich letztendlich schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
38.00 EUR 1.95 EUR 5.41 %
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AUTO1
15.97 EUR -0.10 EUR -0.62 %
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freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
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KION GROUP AG
34.97 EUR -1.07 EUR -2.97 %
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Lufthansa AG
7.52 EUR -0.05 EUR -0.66 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.41 EUR 0.17 EUR 0.40 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.46 EUR 0.80 EUR 3.24 %
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PUMA SE
22.98 EUR 1.21 EUR 5.56 %
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RENK
34.21 EUR -1.79 EUR -4.97 %
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Salzgitter
47.54 EUR -0.60 EUR -1.25 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
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thyssenkrupp AG
13.40 EUR -0.51 EUR -3.70 %
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Indizes
MDAX
30,112.41 EUR -430.86 EUR -1.41 %
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Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,31 Prozent leichter bei 30.143,78 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 30.354,11 Punkte an der Kurstafel, nach 30.543,27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30.110,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 30.596,21 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,01 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 32.405,44 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.627,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30.836,16 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,70 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 3,79 Prozent auf 23,00 EUR), Porsche Automobil (+ 3,35 Prozent auf 25,33 EUR), AUMOVIO (+ 2,46 Prozent auf 37,55 EUR), freenet (+ 2,14 Prozent auf 22,94 EUR) und AUTO1 (+ 1,25 Prozent auf 16,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,34 Prozent auf 65,50 EUR), JENOPTIK (-6,05 Prozent auf 41,30 EUR), Salzgitter (-5,71 Prozent auf 45,58 EUR), KION GROUP (-5,03 Prozent auf 33,96 EUR) und RENK (-4,82 Prozent auf 34,44 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.133.263 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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14:31 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

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