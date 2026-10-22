Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Index im Blick

22.10.26 12:26 Uhr

Der MDAX erleidet heute Verluste.

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,52 Prozent schwächer bei 30.185,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340,168 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,712 Prozent auf 30.432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.650,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30.131,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.432,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,16 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 31.529,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der MDAX bei 31.982,03 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 30.007,74 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,56 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,60 Prozent auf 267,90 EUR), Aroundtown SA (+ 1,19 Prozent auf 1,44 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,35 Prozent auf 85,00 EUR), Talanx (+ 0,24 Prozent auf 126,80 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 11,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,08 Prozent auf 30,11 EUR), KRONES (-5,91 Prozent auf 108,20 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR) und Aurubis (-5,27 Prozent auf 133,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 796.125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,939 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net