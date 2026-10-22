DAX 25.404 -0,9%ESt50 6.111 -1,6%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,87 -1,8%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.062 -2,4%Euro 1,1211 -0,2%Öl 111,8 +2,8%Gold 4.071 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter

Der MDAX erleidet heute Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.30 EUR -1.98 EUR -6.13 %
Charts | News | Analysen
Aroundtown SA
1.42 EUR -0.01 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Aurubis
134.10 EUR -5.90 EUR -4.21 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
38.06 EUR -2.32 EUR -5.75 %
Charts | News | Analysen
KRONES AG
108.20 EUR -7.00 EUR -6.08 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.69 EUR -0.02 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
24.85 EUR -0.65 EUR -2.55 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
276.60 EUR 12.20 EUR 4.61 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
61.20 EUR -3.05 EUR -4.75 %
Charts | News | Analysen
TAG Immobilien AG
11.18 EUR 0.38 EUR 3.52 %
Charts | News | Analysen
Talanx AG
126.70 EUR 2.20 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
14.08 EUR -0.15 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
85.10 EUR 0.30 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,180.57 EUR -470.22 EUR -1.53 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,52 Prozent schwächer bei 30.185,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340,168 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,712 Prozent auf 30.432,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.650,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30.131,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.432,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,16 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 31.529,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der MDAX bei 31.982,03 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 30.007,74 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,56 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 2,60 Prozent auf 267,90 EUR), Aroundtown SA (+ 1,19 Prozent auf 1,44 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,35 Prozent auf 85,00 EUR), Talanx (+ 0,24 Prozent auf 126,80 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 11,18 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-6,08 Prozent auf 30,11 EUR), KRONES (-5,91 Prozent auf 108,20 EUR), JENOPTIK (-5,76 Prozent auf 37,98 EUR), Siltronic (-5,44 Prozent auf 60,85 EUR) und Aurubis (-5,27 Prozent auf 133,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 796.125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,939 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle AIXTRON Aktie News

Werbung

AIXTRON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON SE Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.