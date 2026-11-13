Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Kursentwicklung im Fokus

So performte der MDAX am fünften Tag der Woche letztendlich.

Am Freitag tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,48 Prozent tiefer bei 30.710,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,316 Prozent tiefer bei 30.760,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 30.858,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.616,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.776,14 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,296 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der MDAX noch bei 30.020,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32.264,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der MDAX noch bei 29.610,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,868 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 4,20 Prozent auf 37,68 EUR), United Internet (+ 1,78 Prozent auf 25,22 EUR), CTS Eventim (+ 1,67 Prozent auf 61,00 EUR), Evonik (+ 1,52 Prozent auf 21,32 EUR) und HELLA GmbH (+ 1,22 Prozent auf 66,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-4,66 Prozent auf 32,14 EUR), JENOPTIK (-4,45 Prozent auf 36,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,26 Prozent auf 48,30 EUR), Siltronic (-3,08 Prozent auf 55,00 EUR) und AUMOVIO (-2,94 Prozent auf 31,35 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.260.060 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,899 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net