Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent auf 32.034,49 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 380,162 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 32.094,05 Punkte an der Kurstafel, nach 32.125,47 Punkten am Vortag.

Bei 31.965,32 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32.096,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der MDAX auf 31.181,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, stand der MDAX noch bei 28.875,10 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, bei 30.871,79 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,40 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Schaeffler (+ 2,27 Prozent auf 9,90 EUR), JENOPTIK (+ 1,41 Prozent auf 44,58 EUR), AIXTRON SE (+ 1,10 Prozent auf 57,08 EUR), DWS Group GmbH (+ 0,76 Prozent auf 59,80 EUR) und AUMOVIO (+ 0,75 Prozent auf 40,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil K+S (-5,09 Prozent auf 13,05 EUR), Evonik (-3,56 Prozent auf 15,16 EUR), Nordex (-2,02 Prozent auf 39,82 EUR), IONOS (-1,61 Prozent auf 29,28 EUR) und Nemetschek SE (-1,58 Prozent auf 62,45 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 449.730 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,981 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net