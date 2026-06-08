Schwache Performance in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach

SDAX im Blick

Der SDAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 09:09 Uhr um 0,31 Prozent auf 18.342,29 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,480 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 18.383,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18.398,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18.324,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.383,28 Zähler.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.628,53 Punkten gehandelt. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 09.03.2026, mit 16.875,75 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 09.06.2025, einen Stand von 17.030,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,26 Prozent auf 95,00 EUR), PVA TePla (+ 1,47 Prozent auf 42,88 EUR), Ottobock (+ 0,78 Prozent auf 51,90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 0,74 Prozent auf 20,30 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,73 Prozent auf 1,38 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-3,96 Prozent auf 194,00 EUR), CANCOM SE (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), PNE (-2,13 Prozent auf 10,10 EUR), TeamViewer (-2,00 Prozent auf 5,88 EUR) und Nagarro SE (-1,90 Prozent auf 39,14 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 66.700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4,254 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,86 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net