SDAX-Performance im Blick

Der SDAX verliert am dritten Tag der Woche an Boden.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 17.471,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,431 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,135 Prozent stärker bei 17.535,95 Punkten, nach 17.512,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17.467,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17.590,76 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 18.198,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, notierte der SDAX bei 18.425,59 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 15.807,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,665 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 6,09 Prozent auf 118,40 EUR), Springer Nature (+ 5,19 Prozent auf 23,30 EUR), SFC Energy (+ 3,80 Prozent auf 18,04 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,51 Prozent auf 1,03 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 2,16 Prozent auf 33,15 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-6,58 Prozent auf 45,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,64 Prozent auf 32,46 EUR), Stabilus SE (-5,23 Prozent auf 13,04 EUR), Vossloh (-3,91 Prozent auf 46,20 EUR) und NORMA Group SE (-3,77 Prozent auf 12,26 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 549.378 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,224 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,11 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net