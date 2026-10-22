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Index im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der SDAX verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR -0.30 EUR -1.26 %
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CANCOM SE
22.80 EUR -0.30 EUR -1.30 %
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Douglas AG
7.55 EUR -0.15 EUR -1.95 %
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EVOTEC SE
2.78 EUR -0.10 EUR -3.40 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR -0.06 EUR -1.57 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.80 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
11.15 EUR -0.35 EUR -3.04 %
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Mutares
25.75 EUR -0.60 EUR -2.28 %
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NORMA Group SE
15.46 EUR 0.04 EUR 0.26 %
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Ottobock
50.20 EUR -0.20 EUR -0.40 %
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PVA TePla AG
29.44 EUR -0.64 EUR -2.13 %
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SMA Solar AG
51.20 EUR -2.05 EUR -3.85 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
11.46 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vossloh AG
51.15 EUR -0.10 EUR -0.20 %
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Indizes
SDAX
18,267.16 EUR -215.89 EUR -1.17 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent schwächer bei 18.251,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,095 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,766 Prozent schwächer bei 18.341,40 Punkten, nach 18.483,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.251,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.341,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0,382 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.410,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.403,63 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, den Wert von 17.115,71 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,16 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Douglas (+ 2,10 Prozent auf 7,79 EUR), Vossloh (+ 0,78 Prozent auf 51,45 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0,61 Prozent auf 4,13 EUR), Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,70 EUR) und Südzucker (+ 0,35 Prozent auf 11,54 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-5,41 Prozent auf 28,68 EUR), CANCOM SE (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,91 Prozent auf 11,05 EUR), SMA Solar (-3,56 Prozent auf 51,50 EUR) und NORMA Group SE (-3,07 Prozent auf 15,18 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 46.362 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,63 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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