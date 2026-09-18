Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Index im Fokus

18.09.26 12:25 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag geht es im LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 25.517,00 Punkte nach unten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.513,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.832,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26.135,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 25.095,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 23.711,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1.023,80 EUR), QIAGEN (+ 0,56 Prozent auf 38,82 EUR) und Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,07 Prozent auf 79,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 45,41 EUR), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR) und Continental (-1,61 Prozent auf 69,60 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.631.995 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro heraus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net