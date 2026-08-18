Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags

XETRA-Handel im Blick

19.08.26 12:25 Uhr

Mit dem TecDAX geht es am Mittwochmittag abwärts.

Am Mittwoch fällt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 4.040,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566,247 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,103 Prozent auf 4.056,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4.051,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.025,86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.056,13 Zählern.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,49 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.770,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.901,04 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 3.770,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,50 Prozent auf 32,00 EUR), freenet (+ 1,33 Prozent auf 24,38 EUR), SMA Solar (+ 0,97 Prozent auf 57,10 EUR), Kontron (+ 0,72 Prozent auf 22,24 EUR) und HENSOLDT (+ 0,51 Prozent auf 94,62 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 142,60 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,86 Prozent auf 76,35 EUR), Infineon (-1,57 Prozent auf 56,34 EUR) und Siltronic (-1,56 Prozent auf 82,25 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.396.574 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,271 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net