Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

XETRA-Handel im Blick

05.11.26 15:57 Uhr

Mit dem TecDAX geht es am Donnerstagnachmittag abwärts.

Am Donnerstag fällt der TecDAX um 15:39 Uhr via XETRA um 1,48 Prozent auf 4.075,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,246 Prozent auf 4.126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4.136,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.070,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.134,15 Zählern.

TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,084 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.070,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.946,73 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 3.561,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 12,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 7,76 Prozent auf 3,11 EUR), Bechtle (+ 4,37 Prozent auf 35,36 EUR), Sartorius vz (+ 1,70 Prozent auf 293,40 EUR), ATOSS Software (+ 1,62 Prozent auf 94,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,43 Prozent auf 14,20 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), Nemetschek SE (-9,05 Prozent auf 68,85 EUR), Siltronic (-8,65 Prozent auf 52,30 EUR), AIXTRON SE (-7,61 Prozent auf 29,64 EUR) und OHB SE (-7,34 Prozent auf 202,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5.053.594 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,307 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net