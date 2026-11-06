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Index-Performance im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Mittag

So bewegt sich der LUS-DAX am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
53.92 EUR -1.64 EUR -2.95 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.36 EUR -2.18 EUR -3.66 %
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Hannover Rück
293.40 EUR -9.40 EUR -3.10 %
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Henkel KGaA Vz.
82.22 EUR -1.06 EUR -1.27 %
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HOCHTIEF AG
341.60 EUR -5.60 EUR -1.61 %
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Infineon AG
46.74 EUR 1.38 EUR 3.03 %
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QIAGEN N.V.
45.26 EUR 0.40 EUR 0.89 %
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Rheinmetall AG
807.30 EUR -22.20 EUR -2.68 %
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RWE AG St.
56.86 EUR -0.20 EUR -0.35 %
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SAP SE
209.70 EUR -6.50 EUR -3.01 %
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Siemens Energy AG
115.80 EUR 2.50 EUR 2.21 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.24 EUR -1.66 EUR -2.31 %
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Vonovia SE
16.91 EUR -0.14 EUR -0.79 %
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Zalando
27.39 EUR -0.93 EUR -3.28 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,693.00 EUR -441.00 EUR -1.69 %
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Am Freitag fällt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 1,61 Prozent auf 25.712,00 Punkte zurück.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.143,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.700,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.360,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 26.151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.761,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,66 Prozent nach oben. Bei 26.690,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR), Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 114,76 EUR), HOCHTIEF (+ 0,12 Prozent auf 346,80 EUR), RWE (+ 0,11 Prozent auf 57,12 EUR) und QIAGEN (-0,02 Prozent auf 45,26 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-4,88 Prozent auf 27,09 EUR), Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 803,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 57,76 EUR), Bayer (-3,95 Prozent auf 54,00 EUR) und Hannover Rück (-3,92 Prozent auf 294,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.770.631 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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