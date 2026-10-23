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MDAX im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.46 EUR -0.02 EUR -1.49 %
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CTS Eventim
62.90 EUR -1.30 EUR -2.02 %
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DEUTZ AG
9.84 EUR 0.02 EUR 0.15 %
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IONOS
35.70 EUR -0.44 EUR -1.22 %
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JENOPTIK AG
38.22 EUR -0.34 EUR -0.88 %
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K+S AG
12.38 EUR -0.22 EUR -1.75 %
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KION GROUP AG
33.61 EUR 0.13 EUR 0.39 %
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LANXESS AG
12.15 EUR 0.25 EUR 2.10 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.49 EUR -0.70 EUR -1.62 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.01 EUR -0.39 EUR -1.54 %
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Sartorius AG Vz.
280.00 EUR 0.50 EUR 0.18 %
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Siltronic AG
58.65 EUR -2.55 EUR -4.17 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.30 EUR -1.35 EUR -2.56 %
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thyssenkrupp AG
13.71 EUR 0.01 EUR 0.04 %
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Indizes
MDAX
29,971.83 EUR -114.04 EUR -0.38 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,39 Prozent schwächer bei 29.969,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 343,135 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,015 Prozent auf 30.090,35 Punkte an der Kurstafel, nach 30.085,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29.941,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.144,89 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,87 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31.215,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.673,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der MDAX auf 30.010,29 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell KION GROUP (+ 1,75 Prozent auf 33,78 EUR), DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 9,91 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 278,20 EUR), LANXESS (+ 1,33 Prozent auf 12,16 EUR) und K+S (+ 0,96 Prozent auf 12,58 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen IONOS (-2,94 Prozent auf 35,04 EUR), CTS Eventim (-2,43 Prozent auf 62,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,25 Prozent auf 50,05 EUR), Siltronic (-2,13 Prozent auf 57,50 EUR) und JENOPTIK (-1,83 Prozent auf 37,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 825.368 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,048 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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15.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 DEUTZ Outperform Bernstein Research
07.10.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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