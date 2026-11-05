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TecDAX-Performance im Fokus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Der TecDAX gibt am Mittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
92.60 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Bechtle AG
35.92 EUR 2.12 EUR 6.27 %
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Deutsche Telekom AG
26.13 EUR -0.50 EUR -1.88 %
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EVOTEC SE
3.02 EUR 0.08 EUR 2.58 %
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freenet AG
23.28 EUR 0.14 EUR 0.61 %
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Kontron
18.85 EUR -1.71 EUR -8.32 %
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Nemetschek SE
71.20 EUR -3.70 EUR -4.94 %
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Nordex AG
42.68 EUR 1.66 EUR 4.05 %
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OHB SE
212.00 EUR -6.00 EUR -2.75 %
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PVA TePla AG
30.04 EUR -1.32 EUR -4.21 %
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SAP SE
219.05 EUR 5.50 EUR 2.58 %
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Siltronic AG
54.55 EUR -4.25 EUR -7.23 %
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TeamViewer
5.32 EUR -0.06 EUR -1.11 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR -1.24 EUR -4.44 %
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Indizes
TecDAX
4,111.99 EUR -24.88 EUR -0.6 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 4.127,15 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,246 Prozent leichter bei 4.126,68 Punkten, nach 4.136,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.134,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.070,25 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der TecDAX 4.070,35 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.946,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.561,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,87 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), EVOTEC SE (+ 4,92 Prozent auf 3,03 EUR), Nordex (+ 4,46) Prozent auf 42,66 EUR), ATOSS Software (+ 3,02 Prozent auf 95,50 EUR) und SAP SE (+ 2,36 Prozent auf 219,35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen PVA TePla (-6,45 Prozent auf 28,12 EUR), Kontron (-5,97 Prozent auf 19,20 EUR), Nemetschek SE (-5,88 Prozent auf 71,25 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR) und OHB SE (-3,67 Prozent auf 210,00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.248.715 Aktien gehandelt. Mit 233,307 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,49 zu Buche schlagen. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,56 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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