Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach

TecDAX aktuell

Der TecDAX beendete den Montagshandel stabil.

Am Montag schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 4.070,39 Punkten ab. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 582,464 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,126 Prozent auf 4.081,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4.075,90 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.056,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.088,18 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.015,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 4.105,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.534,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,30 Prozent auf 47,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), PVA TePla (+ 1,02 Prozent auf 25,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,85 Prozent auf 15,47 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Bechtle (-4,55 Prozent auf 32,32 EUR), AIXTRON SE (-2,83 Prozent auf 31,23 EUR), Siltronic (-2,09 Prozent auf 53,85 EUR), Ottobock (-2,00 Prozent auf 39,25 EUR) und Nordex (-1,94 Prozent auf 40,40 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.650.119 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 240,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net