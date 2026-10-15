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TecDAX-Performance im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Der TecDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.24 EUR -2.75 EUR -7.86 %
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Deutsche Telekom AG
26.01 EUR 0.67 EUR 2.64 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
111.00 EUR 6.60 EUR 6.32 %
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freenet AG
22.66 EUR 0.24 EUR 1.07 %
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HENSOLDT
80.46 EUR 0.14 EUR 0.17 %
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Infineon AG
50.83 EUR -3.88 EUR -7.09 %
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SAP SE
198.00 EUR 1.06 EUR 0.54 %
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Siltronic AG
66.90 EUR -4.80 EUR -6.69 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.45 EUR -5.35 EUR -8.66 %
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TeamViewer
6.80 EUR -0.21 EUR -2.99 %
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United Internet AG
23.40 EUR 0.02 EUR 0.09 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.64 EUR -1.36 EUR -5.04 %
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Indizes
TecDAX
3,922.07 EUR -74.54 EUR -1.87 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,63 Prozent tiefer bei 3.931,64 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 563,757 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,388 Prozent auf 4.012,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3.996,61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3.930,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.012,13 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,20 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 3.976,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der TecDAX bei 3.809,69 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 15.10.2025, mit 3.658,60 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,48 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), freenet (+ 1,52 Prozent auf 22,64 EUR), SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 198,64 EUR), HENSOLDT (+ 0,72 Prozent auf 81,36 EUR) und United Internet (+ 0,68 Prozent auf 23,68 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Drägerwerk (-14,32 Prozent auf 99,90 EUR), AIXTRON SE (-8,99 Prozent auf 32,30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,54 Prozent auf 56,20 EUR), Infineon (-7,86 Prozent auf 51,00 EUR) und Siltronic (-7,80 Prozent auf 65,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.649.068 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 227,701 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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