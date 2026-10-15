Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Index im Fokus

15.10.26 09:27 Uhr

Der TecDAX setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent auf 3.940,65 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 563,757 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,388 Prozent auf 4.012,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3.996,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3.940,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.012,13 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,971 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.976,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.809,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.658,60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,73 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), freenet (+ 2,51 Prozent auf 22,86 EUR), SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 200,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 12,46 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,20 Prozent auf 40,55 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,68 Prozent auf 55,50 EUR), Infineon (-9,29 Prozent auf 50,21 EUR), AIXTRON SE (-8,99 Prozent auf 32,30 EUR), Siltronic (-8,71 Prozent auf 64,95 EUR) und SMA Solar (-7,02 Prozent auf 56,30 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.406.215 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net