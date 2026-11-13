Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Index im Blick

Der TecDAX zeigt sich heute leichter.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 4.089,46 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 582,472 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent tiefer bei 4.087,75 Punkten, nach 4.108,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.105,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.078,30 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,96 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3.988,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.063,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.548,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), IONOS (+ 4,26 Prozent auf 37,70 EUR), Ottobock (+ 2,81 Prozent auf 40,30 EUR), TeamViewer (+ 1,70 Prozent auf 4,91 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,63 Prozent auf 35,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR), SMA Solar (-6,61 Prozent auf 46,06 EUR), OHB SE (-6,33 Prozent auf 180,40 EUR), PVA TePla (-5,84 Prozent auf 25,82 EUR) und JENOPTIK (-3,55 Prozent auf 36,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.563.616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net