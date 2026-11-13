DAX 26.728 -0,2%ESt50 6.380 -0,3%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 24.938 -1,7%Bitcoin 62.171 -3,6%Euro 1,1044 -0,1%Öl 96,6 +0,8%Gold 3.877 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der TecDAX zeigt sich heute leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
33.84 EUR -0.72 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.54 EUR 0.03 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
24.52 EUR -0.02 EUR -0.08 %
Charts | News | Analysen
IONOS
37.68 EUR 1.60 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
35.88 EUR -1.80 EUR -4.78 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
178.40 EUR -19.20 EUR -9.72 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
40.45 EUR 0.25 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
25.62 EUR -0.30 EUR -1.16 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
213.00 EUR 2.20 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
4.90 EUR 0.04 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.04 EUR -1.96 EUR -7.54 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,071.93 EUR -36.73 EUR -0.89 %
News | Analysen

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 4.089,46 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 582,472 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,509 Prozent tiefer bei 4.087,75 Punkten, nach 4.108,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.105,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.078,30 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,96 Prozent zu. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3.988,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.063,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.548,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), IONOS (+ 4,26 Prozent auf 37,70 EUR), Ottobock (+ 2,81 Prozent auf 40,30 EUR), TeamViewer (+ 1,70 Prozent auf 4,91 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,63 Prozent auf 35,00 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR), SMA Solar (-6,61 Prozent auf 46,06 EUR), OHB SE (-6,33 Prozent auf 180,40 EUR), PVA TePla (-5,84 Prozent auf 25,82 EUR) und JENOPTIK (-3,55 Prozent auf 36,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.563.616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Deutsche Telekom Aktie News

Werbung

Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.11.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.