Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Index im Fokus

30.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,12 Prozent auf 4.103,01 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 580,656 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 4.159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4.149,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.097,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.161,05 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der TecDAX noch bei 4.001,32 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 30.07.2026, mit 3.829,25 Punkten bewertet. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Stand von 3.650,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,21 Prozent nach oben. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,07 Prozent auf 93,80 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 74,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,84 Prozent auf 35,40 EUR), SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 212,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,52 Prozent auf 26,01 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen OHB SE (-8,81 Prozent auf 222,50 EUR), Siltronic (-7,46 Prozent auf 58,30 EUR), Bechtle (-6,23 Prozent auf 33,40 EUR), PVA TePla (-6,21 Prozent auf 30,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,91 Prozent auf 51,75 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.780.115 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net