Index im Fokus

TecDAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent schwächer bei 3.853,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 535,378 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3.882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3.885,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.833,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.887,82 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX mit 4.024,30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, notierte der TecDAX bei 4.049,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, notierte der TecDAX bei 3.459,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,32 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 2,79 Prozent auf 125,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,60 Prozent auf 15,00 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,86 Prozent auf 51,95 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,77 Prozent auf 20,74 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil AIXTRON SE (-11,92 Prozent auf 28,22 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 45,56 EUR), JENOPTIK (-4,99 Prozent auf 34,26 EUR), PVA TePla (-4,90 Prozent auf 25,64 EUR) und Siltronic (-4,48 Prozent auf 52,20 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2.290.017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 4,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net