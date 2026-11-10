Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Index-Bewegung

10.11.26 17:57 Uhr

Der TecDAX gab zum Handelsende nach.

Zum Handelsschluss notierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 4.035,14 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 571,961 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,360 Prozent auf 4.062,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.030,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.094,12 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der TecDAX bei 3.978,41 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 4.067,42 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 3.496,69 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,34 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,05 Prozent auf 47,80 EUR), OHB SE (+ 2,21 Prozent auf 208,00 EUR), Bechtle (+ 2,17 Prozent auf 33,88 EUR), Siltronic (+ 2,00 Prozent auf 53,65 EUR) und HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 83,86 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Elmos Semiconductor (-6,30 Prozent auf 113,00 EUR), Nordex (-3,35 Prozent auf 41,52 EUR), PVA TePla (-3,34 Prozent auf 26,08 EUR), SMA Solar (-2,91 Prozent auf 47,96 EUR) und Drägerwerk (-2,06 Prozent auf 99,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 8.089.328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net