Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

TecDAX-Marktbericht

Der TecDAX notierte am Freitag im Minus.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,65 Prozent schwächer bei 3.793,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 510,579 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,453 Prozent auf 3.839,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3.856,96 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3.768,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.840,49 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der TecDAX bereits um 0,309 Prozent. Der TecDAX lag vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 3.602,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der TecDAX mit 3.655,33 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.819,66 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,66 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3.870,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 3,89 Prozent auf 26,16 EUR), TeamViewer (+ 3,11 Prozent auf 5,47 EUR), Nemetschek SE (+ 2,04 Prozent auf 59,95 EUR), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR) und ATOSS Software (+ 1,13 Prozent auf 71,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Siltronic (-6,91 Prozent auf 87,50 EUR), AIXTRON SE (-5,97 Prozent auf 51,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,69 Prozent auf 89,50 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Sartorius vz (-4,03 Prozent auf 204,90 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.472.576 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 159,091 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net