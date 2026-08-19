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TecDAX-Kursentwicklung

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
110.20 EUR 0.40 EUR 0.36 %
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EVOTEC SE
3.38 EUR -0.07 EUR -1.97 %
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freenet AG
24.14 EUR -0.30 EUR -1.23 %
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HENSOLDT
90.92 EUR -1.12 EUR -1.22 %
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Infineon AG
55.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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IONOS
33.26 EUR 0.56 EUR 1.71 %
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Nemetschek SE
65.95 EUR 3.60 EUR 5.77 %
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PVA TePla AG
29.02 EUR -0.78 EUR -2.62 %
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SAP SE
185.18 EUR 0.48 EUR 0.26 %
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Sartorius AG Vz.
245.60 EUR 16.90 EUR 7.39 %
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Siltronic AG
80.55 EUR -3.20 EUR -3.82 %
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TeamViewer
6.88 EUR 0.24 EUR 3.61 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.26 EUR -0.24 EUR -0.74 %
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Indizes
TecDAX
4,070.25 EUR 11.09 EUR 0.27 %
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Am Donnerstag fällt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 4.057,74 Punkte zurück. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564,842 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,210 Prozent auf 4.067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 4.059,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.069,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4.045,91 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der TecDAX bei 3.771,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.960,63 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 3.756,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,96 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,92 Prozent auf 243,90 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 64,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,24 Prozent auf 32,92 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR) und PVA TePla (+ 2,14 Prozent auf 29,62 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 91,04 EUR), EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 3,35 EUR), Siltronic (-1,46 Prozent auf 81,00 EUR), Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 109,60 EUR) und SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.309.384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 210,642 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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