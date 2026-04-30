Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

FTSE 100-Performance

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende wenig bewegt.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 10.363,93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,933 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10.378,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10.378,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10.378,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.294,20 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,141 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 01.04.2026, einen Stand von 10.364,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.223,54 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 01.05.2025, mit 8.496,80 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,15 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 4,78 Prozent auf 58,05 GBP), Entain (+ 4,45 Prozent auf 5,68 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,53) Prozent auf 18,79 GBP), Pearson (+ 3,10 Prozent auf 11,15 GBP) und Whitbread (+ 2,78 Prozent auf 22,96 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil NatWest Group (-3,35 Prozent auf 5,66 GBP), AstraZeneca (-3,13 Prozent auf 135,12 GBP), United Utilities (-2,78 Prozent auf 14,17 GBP), Severn Trent (-2,20 Prozent auf 31,97 GBP) und BP (-2,04 Prozent auf 5,72 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 82.729.116 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 265,235 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die 3i-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net