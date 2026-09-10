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FTSE 100 aktuell

Schwache Performance in London: FTSE 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in London: FTSE 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 verlor letztendlich an Wert.

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Indizes
FTSE 100
10,608.92 GBP -61.14 GBP -0.57 %
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Am Donnerstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,57 Prozent leichter bei 10.608,92 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,229 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.669,90 Punkten in den Handel, nach 10.670,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.594,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.688,04 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 2,05 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.862,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, lag der FTSE 100 bei 10.254,81 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 10.09.2025, mit 9.225,39 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,61 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Imperial Brands (+ 1,84 Prozent auf 24,88 GBP), BAT (+ 1,54 Prozent auf 40,92 GBP), Vodafone Group (+ 1,46 Prozent auf 1,29 GBP), BP (+ 1,44 Prozent auf 5,65 GBP) und Compass Group (+ 1,41 Prozent auf 30,96 USD). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Associated British Foods (-7,92 Prozent auf 18,60 GBP), Antofagasta (-5,68 Prozent auf 37,71 GBP), Anglo American (-4,86 Prozent auf 39,72 GBP), Glencore (-4,11 Prozent auf 6,00 GBP) und M&G (-3,71 Prozent auf 3,32 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 77.786.859 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,777 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 BP Overweight Barclays Capital
04.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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