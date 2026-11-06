Schwache Performance in London: FTSE 100 leichter

Index im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich heute schwächer.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 1,82 Prozent auf 10.586,31 Punkte nach. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,296 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent stärker bei 10.784,16 Punkten in den Handel, nach 10.782,66 Punkten am Vortag.

Bei 10.528,07 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.784,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.541,69 Punkte. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.867,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.735,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,38 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola HBC (+ 1,58 Prozent auf 41,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,50 Prozent auf 14,56 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,36 Prozent auf 4,33 GBP), Computacenter (+ 1,13 Prozent auf 46,50 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 0,87 Prozent auf 127,20 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BT Group (-6,08 Prozent auf 2,18 GBP), Metlen Energy Metals (-4,63 Prozent auf 45,30 EUR), Next (-3,97 Prozent auf 153,55 GBP), BAT (-3,77 Prozent auf 45,39 GBP) und Airtel Africa (-3,67 Prozent auf 2,79 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 43.155.451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net