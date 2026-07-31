Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt nachmittags ab

Index-Performance im Fokus

03.08.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in London am Nachmittag.

Am Montag fällt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,23 Prozent auf 10.843,22 Punkte zurück. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,242 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.868,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10.868,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.917,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.838,75 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.679,03 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.363,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 9.068,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8,96 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Smith Nephew (+ 4,19 Prozent auf 12,07 GBP), Barratt Developments (+ 3,68 Prozent auf 3,04 GBP), Persimmon (+ 3,57 Prozent auf 11,47 GBP), Sage (+ 3,47 Prozent auf 10,07 GBP) und Kingfisher (+ 3,39 Prozent auf 3,19 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil IG Group (-9,04 Prozent auf 13,28 GBP), AstraZeneca (-8,11 Prozent auf 116,08 GBP), Anglo American (-2,06 Prozent auf 36,56 GBP), Glencore (-1,82 Prozent auf 5,33 GBP) und BP (-1,77 Prozent auf 5,43 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 37.280.678 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 316,297 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net