Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert letztendlich

FTSE 100-Performance im Blick

13.10.26 17:57 Uhr

So performte der FTSE 100 am Dienstag zum Handelsende.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 10.650,33 Punkten ab. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10.656,18 Punkten in den Handel, nach 10.656,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.641,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.762,01 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der FTSE 100 10.650,44 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10.498,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.442,87 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,03 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell WPP 2012 (+ 4,17 Prozent auf 3,94 GBP), BP (+ 3,74 Prozent auf 6,10 GBP), Auto Trader Group (+ 3,61 Prozent auf 5,13 GBP), Melrose Industries (+ 3,47 Prozent auf 4,65 GBP) und Croda International (+ 2,93 Prozent auf 35,17 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-5,58 Prozent auf 35,88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Balfour Beatty (-3,63 Prozent auf 8,49 GBP), Rolls-Royce (-3,58 Prozent auf 13,46 GBP) und IMI (-2,70 Prozent auf 30,26 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 91.669.367 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,941 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net