FTSE 100-Performance im Blick

FTSE 100-Kurs zum Handelsschluss.

Am Dienstag stand der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,76 Prozent im Minus bei 10.689,87 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,314 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10.881,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10.881,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.688,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.881,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 10.881,90 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 10.720,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9.675,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,42 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 0,60 Prozent auf 2,18 GBP), Fresnillo (+ 0,55 Prozent auf 23,77 GBP), Endeavour Mining (+ 0,19 Prozent auf 37,02 GBP), easyJet (+ 0,00 Prozent auf 6,89 GBP) und DCC (-0,08 Prozent auf 64,55 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Experian (-4,31 Prozent auf 28,19 GBP), StJamess Place (-4,04 Prozent auf 11,27 GBP), BAT (-3,95 Prozent auf 45,24 GBP), Sage (-3,93 Prozent auf 11,36 GBP) und Burberry (-3,53 Prozent auf 11,35 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 115.994.534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 278,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net