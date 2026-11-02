Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert zum Start

Index-Performance

02.11.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,40 Prozent schwächer bei 10.686,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10.729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.729,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.730,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.684,69 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10.461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der FTSE 100 9.717,25 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,39 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 1,92 Prozent auf 4,10 GBP), StJamess Place (+ 1,73 Prozent auf 10,58 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,41 Prozent auf 122,00 GBP), Weir Group (+ 1,17 Prozent auf 25,86 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,11 Prozent auf 0,93 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-2,24 Prozent auf 2,53 GBP), BP (-2,04 Prozent auf 6,15 GBP), Ithaca Energy (-1,73 Prozent auf 2,98 GBP), AstraZeneca (-1,29 Prozent auf 137,80 GBP) und SSE (-1,22 Prozent auf 25,95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 6.320.328 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net