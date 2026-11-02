DAX 25.903 +0,3%ESt50 6.161 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,6 -7,7%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Index-Performance

Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert zum Start

Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert zum Start

Der FTSE 100 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.14 EUR 0.06 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
AstraZeneca PLC
166.50 EUR -2.00 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
141.00 EUR -9.00 EUR -6.00 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.82 EUR 0.04 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
7.42 EUR -0.13 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen
International Consolidated Airlines S.A.
4.82 EUR -0.04 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.58 EUR -0.14 EUR -3.87 %
Charts | News | Analysen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.08 EUR -0.02 EUR -1.81 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.11 EUR 0.01 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.07 EUR -0.63 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
SSE Plc
31.60 EUR -0.50 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
St.James's Place PLC
12.40 EUR -0.50 EUR -3.88 %
Charts | News | Analysen
Weir Group PLC
30.80 EUR -0.80 EUR -2.53 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,738.10 GBP 8.32 GBP 0.08 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,40 Prozent schwächer bei 10.686,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,262 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10.729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.729,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.730,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.684,69 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10.461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der FTSE 100 9.717,25 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,39 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit International Consolidated Airlines (+ 1,92 Prozent auf 4,10 GBP), StJamess Place (+ 1,73 Prozent auf 10,58 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,41 Prozent auf 122,00 GBP), Weir Group (+ 1,17 Prozent auf 25,86 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,11 Prozent auf 0,93 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-2,24 Prozent auf 2,53 GBP), BP (-2,04 Prozent auf 6,15 GBP), Ithaca Energy (-1,73 Prozent auf 2,98 GBP), AstraZeneca (-1,29 Prozent auf 137,80 GBP) und SSE (-1,22 Prozent auf 25,95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 6.320.328 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.