Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer

FTSE 100-Marktbericht

FTSE 100-Handel am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 09:09 Uhr via LSE um 0,76 Prozent auf 10.425,00 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 3,003 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10.505,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10.505,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.422,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10.505,38 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,388 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.332,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10.910,55 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.05.2025, mit 8.726,01 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Aviva (+ 0,80 Prozent auf 6,32 GBP), Melrose Industries (+ 0,78 Prozent auf 4,75 GBP), Frasers Group (+ 0,52 Prozent auf 7,69 GBP), 3i (+ 0,48 Prozent auf 23,26 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,45 Prozent auf 31,34 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-3,48 Prozent auf 31,06 GBP), Kingfisher (-3,36 Prozent auf 2,87 GBP), AstraZeneca (-2,68 Prozent auf 136,32 GBP), National Grid (-2,68 Prozent auf 12,36 GBP) und BT Group (-2,67 Prozent auf 2,11 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.421.961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 275,049 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net