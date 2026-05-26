DAX25.132 -0,2%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -1,6%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1616 -0,1%Öl96,84 +2,0%Gold4.391 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneins -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Snowflake von Bilanz beflügelt -- AMD, Delivery Hero, Uber, Siemens Energy im Fokus
Top News
Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker Snowflake springt um 37 Prozent: Quartalsbilanz und Amazon-Deal entkräften die Skeptiker
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
FTSE 100-Marktbericht

Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer

28.05.26 09:27 Uhr
Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer | finanzen.net

FTSE 100-Handel am Donnerstagmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
26,78 EUR -1,12 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
157,20 EUR -4,40 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aviva PLC Registered Shs
7,22 EUR -0,14 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BT Group plc
2,47 EUR -0,02 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frasers Group PLC Registered Shs
8,75 EUR 0,35 EUR 4,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
35,44 EUR -2,76 EUR -7,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
16,17 EUR -0,04 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kingfisher plc
3,27 EUR -0,16 EUR -4,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
3,11 EUR -0,01 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1,17 EUR -0,01 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Melrose Industries PLC Registered Shs
5,44 EUR -0,10 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
National Grid plc
14,49 EUR -0,41 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prudential plc
12,69 EUR -0,21 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,10 EUR 0,33 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.412,7 PKT -92,3 PKT -0,88%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 09:09 Uhr via LSE um 0,76 Prozent auf 10.425,00 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 3,003 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10.505,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10.505,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.422,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10.505,38 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,388 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.332,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 10.910,55 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 28.05.2025, mit 8.726,01 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,76 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Aviva (+ 0,80 Prozent auf 6,32 GBP), Melrose Industries (+ 0,78 Prozent auf 4,75 GBP), Frasers Group (+ 0,52 Prozent auf 7,69 GBP), 3i (+ 0,48 Prozent auf 23,26 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,45 Prozent auf 31,34 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-3,48 Prozent auf 31,06 GBP), Kingfisher (-3,36 Prozent auf 2,87 GBP), AstraZeneca (-2,68 Prozent auf 136,32 GBP), National Grid (-2,68 Prozent auf 12,36 GBP) und BT Group (-2,67 Prozent auf 2,11 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.421.961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 275,049 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen