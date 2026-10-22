Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben

FTSE 100-Marktbericht

22.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,72 Prozent auf 10.675,05 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,251 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10.752,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.752,88 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.752,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10.674,91 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,90 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.708,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.716,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.515,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,27 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 7,79 Prozent auf 3,39 GBP), Ithaca Energy (+ 2,25 Prozent auf 2,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,00 Prozent auf 89,66 GBP), BP (+ 0,99 Prozent auf 6,23 GBP) und Unilever (+ 0,85 Prozent auf 48,61 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Fresnillo (-4,16 Prozent auf 25,23 GBP), Anglo American (-3,70 Prozent auf 36,98 GBP), Antofagasta (-3,23 Prozent auf 31,20 GBP), Standard Chartered (-2,91 Prozent auf 20,04 GBP) und Coca-Cola European Partners (-2,75 Prozent auf 110,29 USD).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.416.707 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,969 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net