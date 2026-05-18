Schwache Performance in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite im Fokus

Der NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im negativen Bereich.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,17 Prozent tiefer bei 25.785,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,641 Prozent auf 25.923,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26.090,73 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.701,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.026,17 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24.468,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.682,73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Stand von 19.215,46 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,97 Prozent aufwärts. Bei 26.707,14 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Trend Micro (+ 25,07 Prozent auf 41,40 USD), Cerus (+ 11,93 Prozent auf 2,72 USD), Agilysys (+ 10,64 Prozent auf 77,67 USD), Ultralife Batteries (+ 4,59 Prozent auf 6,38 USD) und Dorel Industries (+ 3,54 Prozent auf 1,17 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Innodata (-8,25 Prozent auf 86,91 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,76 Prozent auf 4,00 USD), American Superconductor (-6,46 Prozent auf 46,91 USD), Ballard Power (-6,35 Prozent auf 4,06 USD) und inTest (-5,87 Prozent auf 16,75 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.630.347 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,691 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net