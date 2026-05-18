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Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels

19.05.26 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsende leichter.

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Schlussendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent schwächer bei 49.363,88 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,487 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 49.481,04 Punkte an der Kurstafel, nach 49.686,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 49.245,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.696,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 49.447,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49.395,16 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 42.792,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,03 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 2,10 Prozent auf 47,74 USD), Amgen (+ 1,96 Prozent auf 330,75 USD), Merck (+ 1,49 Prozent auf 114,24 USD), Coca-Cola (+ 0,89 Prozent auf 81,92 USD) und Walmart (+ 0,64 Prozent auf 134,20 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-2,94 Prozent auf 115,38 USD), Boeing (-2,54 Prozent auf 215,01 USD), Amazon (-2,08 Prozent auf 259,34 USD), 3M (-2,08 Prozent auf 149,36 USD) und Goldman Sachs (-1,86 Prozent auf 928,74 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 39.804.709 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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