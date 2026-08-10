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Dow Jones-Kursentwicklung

Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
297.55 EUR -7.85 EUR -2.57 %
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306.60 EUR -0.75 EUR -0.24 %
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Honeywell Technologies
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IBM Corp. (International Business Machines)
206.40 EUR 2.10 EUR 1.03 %
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JPMorgan Chase & Co.
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Nike Inc.
35.86 EUR -0.38 EUR -1.06 %
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NVIDIA Corp.
188.86 EUR -0.74 EUR -0.39 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
323.70 EUR -7.30 EUR -2.21 %
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UnitedHealth Inc.
349.80 EUR -6.80 EUR -1.91 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,791.85 USD -184.13 USD -0.34 %
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Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0,34 Prozent leichter bei 53.791,85 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,316 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,179 Prozent auf 54.072,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53.975,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54.222,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 53.746,43 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52.637,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der Dow Jones bei 49.704,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43.975,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,18 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), Chevron (+ 0,90 Prozent auf 196,66 USD), IBM (+ 0,89 Prozent auf 238,42 USD), Caterpillar (+ 0,69 Prozent auf 843,37 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,63 Prozent auf 362,04 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Honeywell Technologies (-5,27 Prozent auf 230,12 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,61 Prozent auf 343,00 USD), Amazon (-2,09 Prozent auf 272,27 USD), Nike (-1,88 Prozent auf 41,32 USD) und Cisco (-1,75 Prozent auf 120,43 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 28.032.400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,697 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,03 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research