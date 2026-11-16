DAX 26.599 -0,6%ESt50 6.348 -0,6%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,67 -5,3%Nas 24.569 -2,3%Bitcoin 58.824 -0,6%Euro 1,1007 -0,2%Öl 92,4 -3,6%Gold 3.865 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dow Jones im Blick

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
256.00 EUR -9.25 EUR -3.49 %
Charts | News | Analysen
Amazon
233.45 EUR -8.35 EUR -3.45 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
319.55 EUR -5.40 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Boeing Co.
150.00 EUR -4.56 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
528.40 EUR -12.00 EUR -2.22 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
90.48 EUR 0.54 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
McDonald's Corp.
250.90 EUR 3.70 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
475.00 EUR -1.85 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
34.45 EUR -0.20 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
141.30 EUR -6.48 EUR -4.38 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
157.42 EUR 3.20 EUR 2.07 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
365.40 EUR 2.40 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
UnitedHealth Inc.
369.40 EUR 2.80 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Visa Inc.
391.00 EUR 4.50 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,599.59 USD -747.96 USD -1.43 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,19 Prozent tiefer bei 51.725,26 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,324 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.490,68 Zählern und damit 0,273 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52.347,55 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.324,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.601,34 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 52.002,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53.732,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.147,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 2,84 Prozent auf 172,81 USD), Coca-Cola (+ 1,94 Prozent auf 99,33 USD), Visa (+ 1,61 Prozent auf 427,08 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 410,30 USD) und McDonalds (+ 0,69 Prozent auf 275,51 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-5,24 Prozent auf 573,55 USD), NVIDIA (-4,27 Prozent auf 155,90 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,43 Prozent auf 282,48 USD), Amazon (-3,33 Prozent auf 257,79 USD) und Boeing (-3,19 Prozent auf 166,07 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.275.689 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:06 NVIDIA Buy UBS AG
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.