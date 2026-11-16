Schwache Performance in New York: Dow Jones notiert nachmittags im Minus

Dow Jones im Blick

Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,19 Prozent tiefer bei 51.725,26 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,324 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52.490,68 Zählern und damit 0,273 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52.347,55 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.324,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.601,34 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 52.002,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53.732,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.147,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,91 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (+ 2,84 Prozent auf 172,81 USD), Coca-Cola (+ 1,94 Prozent auf 99,33 USD), Visa (+ 1,61 Prozent auf 427,08 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 410,30 USD) und McDonalds (+ 0,69 Prozent auf 275,51 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-5,24 Prozent auf 573,55 USD), NVIDIA (-4,27 Prozent auf 155,90 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,43 Prozent auf 282,48 USD), Amazon (-3,33 Prozent auf 257,79 USD) und Boeing (-3,19 Prozent auf 166,07 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.275.689 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,26 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net