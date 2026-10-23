Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

NYSE-Handel im Blick

23.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag in Rot.

Der Dow Jones gab im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,23 Prozent auf 52.215,16 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,283 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,151 Prozent auf 52.788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52.867,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52.055,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.696,70 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,455 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.511,59 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 51.711,65 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 46.734,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,88 Prozent auf 233,21 USD), Cisco (+ 1,53 Prozent auf 106,50 USD), Honeywell Technologies (+ 1,30 Prozent auf 221,15 USD), Microsoft (+ 0,66 Prozent auf 524,51 USD) und IBM (+ 0,58 Prozent auf 253,56 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen American Express (-3,68 Prozent auf 313,22 USD), Procter Gamble (-2,76 Prozent auf 161,02 USD), Coca-Cola (-2,76 Prozent auf 92,71 USD), Nike (-2,66 Prozent auf 37,30 USD) und Sherwin-Williams (-2,48 Prozent auf 337,06 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19.947.665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net