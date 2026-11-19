Index-Bewegung

Der Dow Jones gibt derzeit nach.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1,33 Prozent tiefer bei 49.531,60 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,650 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,855 Prozent auf 50.627,36 Punkte an der Kurstafel, nach 50.198,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49.439,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50.454,81 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 5,23 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 51.966,03 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 53.463,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.138,77 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,38 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2,39 Prozent auf 285,86 USD), NVIDIA (+ 1,54 Prozent auf 153,29 USD), Microsoft (+ 1,36 Prozent auf 515,20 USD), Amazon (+ 0,77 Prozent auf 269,81 USD) und Chevron (+ 0,75 Prozent auf 207,42 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-6,21 Prozent auf 328,17 USD), Nike (-5,05 Prozent auf 34,48 USD), Visa (-2,66 Prozent auf 404,17 USD), Merck (-2,58 Prozent auf 134,23 USD) und Coca-Cola (-2,46 Prozent auf 95,68 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 24.451.135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,69 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net