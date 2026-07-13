Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter

Index-Performance im Fokus

14.07.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,18 Prozent leichter bei 52.406,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,391 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,339 Prozent fester bei 52.676,53 Punkten, nach 52.498,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.695,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.046,36 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.202,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48.535,99 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 44.459,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 6,61 Prozent auf 1.115,00 USD), NVIDIA (+ 2,60 Prozent auf 208,83 USD), JPMorgan Chase (+ 1,78 Prozent auf 340,50 USD), Boeing (+ 1,72 Prozent auf 219,21 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,87 Prozent auf 353,71 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-26,16 Prozent auf 214,31 USD), Merck (-2,34 Prozent auf 121,13 USD), Nike (-2,15 Prozent auf 42,82 USD), Johnson Johnson (-1,86 Prozent auf 252,98 USD) und Procter Gamble (-1,66 Prozent auf 145,90 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8.479.279 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,483 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,94 erwartet. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net