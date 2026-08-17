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Dow Jones-Performance

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Der Dow Jones verlor am Montag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
361.70 EUR 3.90 EUR 1.09 %
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Caterpillar Inc.
748.60 EUR 0.60 EUR 0.08 %
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97.43 EUR 0.78 EUR 0.81 %
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905.40 EUR 5.40 EUR 0.6 %
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McDonald's Corp.
229.60 EUR -6.40 EUR -2.71 %
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Microsoft Corp.
414.30 EUR -13.90 EUR -3.25 %
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33.84 EUR -1.60 EUR -4.50 %
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NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
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Salesforce
166.30 EUR -4.60 EUR -2.69 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
318.00 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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UnitedHealth Inc.
340.00 EUR -5.40 EUR -1.56 %
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Walt Disney
90.62 EUR -1.78 EUR -1.93 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,459.78 USD -272.63 USD -0.51 %
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Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,51 Prozent leichter bei 53.459,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,957 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,205 Prozent auf 53.842,80 Punkte an der Kurstafel, nach 53.732,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 53.395,23 Punkte, das Tageshoch hingegen 53.663,11 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52.146,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der Dow Jones bei 49.526,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 44.946,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,49 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2,93 Prozent auf 881,65 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 202,70 USD), Goldman Sachs (+ 1,14 Prozent auf 1.051,31 USD), Cisco (+ 1,09 Prozent auf 112,90 USD) und Amgen (+ 1,00 Prozent auf 419,38 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Nike (-4,03 Prozent auf 39,09 USD), Walt Disney (-3,14 Prozent auf 103,50 USD), Microsoft (-3,04 Prozent auf 480,35 USD), McDonalds (-2,68 Prozent auf 265,53 USD) und Salesforce (-2,67 Prozent auf 190,97 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 23.606.020 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,701 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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