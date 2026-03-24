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Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

27.03.26 22:32 Uhr
Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter | finanzen.net

Der Dow Jones notierte zum Handelsende im Minus.

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Dow Jones 30 Industrial
45.166,6 PKT -793,5 PKT -1,73%
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Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 1,73 Prozent auf 45.166,64 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,086 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,837 Prozent höher bei 46.344,64 Punkten, nach 45.960,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45.904,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.063,33 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,39 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wurde der Dow Jones auf 48.977,92 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, mit 48.710,97 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 27.03.2025, den Wert von 42.299,70 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,65 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.512,79 Punkte. 45.063,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1,62 Prozent auf 211,15 USD), Coca-Cola (+ 1,37 Prozent auf 75,71 USD), Merck (+ 0,59 Prozent auf 119,63 USD), Walmart (+ 0,58 Prozent auf 122,89 USD) und Johnson Johnson (+ 0,51 Prozent auf 240,45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amazon (-3,95 Prozent auf 199,34 USD), Salesforce (-3,41 Prozent auf 179,31 USD), UnitedHealth (-3,37 Prozent auf 259,02 USD), Visa (-3,28 Prozent auf 295,52 USD) und JPMorgan Chase (-3,02 Prozent auf 282,84 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 48.512.876 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,612 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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